Der ehemalige Sika-CEO und -Verwaltungsratspräsident Walter Grüebler ist gestorben. Sika sowie andere Unternehmen, Stiftungen und Verbände würden mit ihm eine "herausragende Unternehmerpersönlichkeit und einen Freund" verlieren, schrieb der Bauchemiekonzern im Gedenken an den früheren Firmenchef in einer Traueranzeige in der "NZZ" am Freitag.