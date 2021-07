EIP nimmt 1 Milliarde Euro für Energieinfrastrukturfonds auf

Die Anleger hätten dem europäischen Energieinfrastrukturfonds insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro anvertraut haben, hiess es in der Mitteilung weiter. Der Abschluss wurde durch Kapitalzusagen von mehr als 40 institutionellen Anlegern in Europa und Asien, mehrheitlich Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften, erreicht.

Bei der Schliessung war der Fonds den Angaben zufolge bereits zu mehr als 75 Prozent alloziert oder investiert. Das über europäische Länder mit Investment-Grade-Rating (ohne die Schweiz) diversifizierte Portfolio umfasse nordische Onshore-Windparks, einen Offshore-Windpark in Deutschland sowie solarthermische Kraftwerke in Spanien und Photovoltaikanlagen in Italien und der Slowakei.

Die Laufzeit des Fonds von 25 Jahren mit einer möglichen Verlängerung um fünf Jahre ermögliche es den Anlegern, über lange Zeiträume attraktive Cash-Renditen zu erzielen.

hr/kw

(AWP)