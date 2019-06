Elliott und Vivendi wollen sich laut Medien im Telecom-Italia-Machtkampf einigen

Im Machtkampf um die Besetzung des Aufsichtsrates von Telecom Italia will sich der aktivistische Investor Elliott Insidern zufolge mit Grossaktionär Vivendi einigen. Die beiden Kontrahenten wollten sich zu einer gemeinsamen Strategie durchringen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Details stünden noch nicht fest. Die zwei betroffenen Konzerne sowie Elliott wollten sich zunächst nicht dazu äussern. Auf die Nachricht hin legte der Aktienkurs von Telecom Italia in der Spitze um 5,7 Prozent zu.