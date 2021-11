Elon Musk verkauft Tesla-Aktien für knapp 700 Millionen Dollar

Tesla-Chef Elon Musk trennt sich nach einer spektakulären Twitter-Abstimmung weiter von Aktien seines Konzerns. Am Donnerstag verkaufte der Starunternehmer weitere knapp 640 000 Anteilsscheine im Wert von rund 687 Millionen Dollar (600 Mio Euro), wie Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht am Freitag zeigten.