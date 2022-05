Embracer holt sich auch 'Tomb Raider' und 'Deus Ex'

Der schwedische Spielekonzern Embracer holt sich auf seiner grossen Einkaufstour auch die populären Spieleserien "Tomb Raider" und "Deus Ex". Der bisherige Besitzer Square Enix tritt die dahinter stehenden Entwicklerstudios für rund 300 Millionen Dollar (rund 285 Mio Euro) ab, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Teil des Deals sind auch "Thief", "Legacy of Kain" sowie ein Katalog aus mehr als 50 weiteren Titeln.