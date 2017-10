Emerson blitzt auch mit 27-Milliarden-Offerte für Rockwell ab

Emerson hatte zuvor den Angaben zufolge sein Gebot pro Rockwell-Aktie von 200 auf 215 Dollar erhöht. Das Unternehmen will die Übernahme je zur Hälfte in Bar und in eigenen Aktien bezahlen.

Emerson sucht angesichts eines sich verschärfenden Wettbewerbs durch europäische Rivalen wie Siemens, ABB Automation und Schneider Electric Möglichkeiten zur Ausweitung seiner Geschäfte in der Industrie-Automatisierung.

Trotz der Zurückweisung der angehobenen Offerte stiegen Rockwell-Aktien am Dienstag um rund 8,5 Prozent auf 203 Dollar. Emerson gaben 2,5 Prozent nach.

(AWP)