Beim Milchverabeiter Emmi kommt es an der Generalversammlung 2022 zu Veränderungen im Verwaltungsrat. So stellen sich Vize-Präsident Thomas Oehen-Bühlmann und Franz Steiger nicht mehr zur Wahl, teilte das Unternehmen am Montag mit. Über die Nachfolge soll "zu gegebener Zeit" informiert werden.