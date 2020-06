Die Aktionäre der Ems-Chemie werden auch dieses Jahr in den Genuss des Rahmenprogramms der Generalversammlung kommen - allerdings nur virtuell. Denn gemäss Bundesrat sind Grossanlässe über 1'000 Personen bis im September 2020 nicht erlaubt und der Anlass findet am 8. August statt, wie die Ems am Montag mitteilte.