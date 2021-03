Encavis will auch 2021 Umsatz und Gewinn steigern

Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen Encavis strebt nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr weitere Umsatz- und Gewinnsteigerungen an. 2020 sei der Umsatz um 7 Prozent zum Vorjahr auf 292,3 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mit. Experten hatte nur mit 286,2 Millionen Euro gerechnet.