Endress+Hauser hat Produktion von Silizium-Drucksensoren ausgebaut

Um die hohe Nachfrage nach Silizium-Druckmesstechnik zu bedienen, sei eine neue Produktionshalle an das bestehende Gebäude angebaut worden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Zudem umfasse der Erweiterungsbau ein neues Büro- und Laborgebäude sowie eine grosse Aussenanlage und Parkplätze. Der Ausbau vergrössert laut den Angaben die Nutzfläche am Standort auf nun knapp 11'000 Quadratmeter, was einer Verdopplung entspricht.

Die Bauarbeiten waren zwar bereits 2019 abgeschlossen worden, die offizielle Einweihung habe sich aufgrund der Corona-Pandemie aber auf den heutigen Tag verschoben.

uh/kw

(AWP)