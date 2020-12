Italiens grösster Versorger Enel will wie erwartet eine Beteiligung an seinem Breitbandnetz-Betreiber Open Fiber an den australischen Finanzkonzern Macquarie verkaufen. Der Verwaltungsrat stimmte dem Verkauf von 40 bis 50 Prozent an OpenFiber für bis zu 2,65 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der Deal soll bis Ende Juni 2021 finalisiert werden. Zuletzt hatte es bereits Spekulationen über den Schritt gegeben.