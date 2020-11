Enel zeigt sich optimistisch und setzt auf erneuerbare Energien

Italiens grösster Versorger Enel will in den kommenden Jahren kräftig wachsen und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Das bereinigte Nettoergebnis soll bis 2023 jährlich um 8 bis 10 Prozent steigern, wie der Energieversorger am Dienstag während eines Kapitalmarkttags in Rom mitteilte. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll jährlich um 5 bis 6 Prozent zulegen und im Jahr 2023 auf bis zu 21,3 Milliarden Euro steigen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten deutlich.