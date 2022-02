Nach fünf Jahren werde Hermann am 26. April nicht erneut als Verwaltungsrat kandidieren, teilte die Gesellschaft am Donnerstagabend mit. Er werde der Unternehmensgruppe aber voraussichtlich in beratender Form verbunden bleiben.

Als Nachfolger soll Renato Tami in den Verwaltungsrat gewählt werden. Dieser sei Rechtsanwalt und Notar bei der Advokatur Tami GmbH in Aarburg und bringe Erfahrungen in der Energiepolitik und in der Strommarkt-Regulierung mit.

ys/ra

(AWP)