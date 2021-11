Energiekrise in Grossbritannien: Erneut Versorger in Schwierigkeiten

Wegen der Energiekrise in Grossbritannien ist erneut ein Versorger in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Bulb mit 1,7 Millionen Kunden teilte am Montag mit, das Unternehmen habe eine Sonderverwaltung durch die Aufsichtsbehörde Ofgem beantragt. Diese Regelung soll Kunden insolventer Unternehmen schützen, die zu gross sind, um sofort von einem Wettbewerber übernommen zu werden.