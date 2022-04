Energiepreise setzten deutscher Transportbranche zu - Pleitewelle befürchtet

Energiepreissprünge, gestörte Lieferketten, gestiegene Transportkosten, Lieferausfälle bei Holz oder Stahl: Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland haben dem Aussenhandelsverband BGA zufolge schwere Folgen und könnten zu einer Pleitewelle in der Transportbranche führen. Für zusätzliche Belastungen sorge derzeit zudem der Corona-Lockdown in der chinesischen Hafenmetropole Shanghai. "Damit werden Lieferketten weltweit gestört", sagte Carsten Taucke, Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA), am Mittwoch in Berlin.