Engie bleibt unter weiblicher Führung - Vom Öl zu 'Grüner' Energie

Der französische Versorger Engie wird auch künftig von einer Frau geführt. Catherine MacGregor werde zum 1. Januar die Position des Vorstandsvorsitzenden übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitagabend in Paris mit. Im Februar war Vorgängerin Isabelle Kocher vor die Tür gesetzt worden, seitdem agiert Claire Waysand als Interims-Chefin. Mit der Entscheidung bleibt Engie das einzige von einer Frau geführte Unternehmen, das in Frankreichs wichtigstem Aktienindex notiert ist.