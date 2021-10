Eni verdient dank hoher Energiepreise mehr - operativ hinter Erwartungen

Trotz steigender Gewinne steht das Unternehmen angesichts der globalen Bemühungen, fossile Brennstoffe durch sauberere Energie zu ersetzen, operativ unter Druck. Ölkonzerne stellen sich daher aktuell neu auf. So will Eni die Endkunden- und Alternative-Energien-Sparte (Eni R&R) an die Börse bringen./lew/mne/mis

