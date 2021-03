Entwickler von Astrazeneca-Impfstoff bitten um Vertrauen

Die Entwickler des Astrazeneca-Impfstoffs haben um Vertrauen für in die in Europa verfügbaren Impfstoffe geworben. "Öffentliches Vertrauen ist entscheidend. Wissenschaft und Politiker müssen klare Botschaften vermitteln", sagte Andrew Pollard von der Universität Oxford, der die klinischen Studien mit dem Präparat betreut, am Dienstag. "Impstoffe haben keine Wirkung, wenn sie im Regal herumliegen."