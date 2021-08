Der deutsche Energiekonzern Eon hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. So habe das Unternehmen Aufwendungen für den Erwerb von Reststrommengen zurückerhalten, teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll 4,4 bis 4,6 Milliarden Euro betragen, nach zunächst erwarteten 3,8 bis 4,0 Milliarden Euro. Beim bereinigten Nettoergebnis geht Eon nun von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro aus. Zuletzt hatte das Management 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro avisiert.