Eon stoppt Neukundengeschäft mit Gas

Wann Eon Neukunden wieder ein Angebot machen wird, liess das Unternehmen offen. Zunächst müsse ein Produkt konzipiert werden, das den aktuellen Entwicklungen an den Gasmärkten gerecht werde, hiess es.

In den vergangenen Monaten sind die Grosshandelspreise für Gas international auf Rekordstände geklettert. Nach Angaben des Vergleichsportals Check 24 verteuerte sich die Megawattstunde Gas binnen Jahresfrist um 451 Prozent auf 44,03 Euro. Die grossen Gasversorger kaufen allerdings langfristig ein, so dass Preissprünge an der Börse nicht unmittelbar durchschlagen./rea/DP/jha

(AWP)