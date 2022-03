Eon übertrifft Erwartungen 2021 - Zurückhaltend für laufendes Jahr

Der Energiekonzern Eon erwartet für 2022 ein operatives Ergebnis unter dem Vorjahresniveau. Dafür dürfte vor allem der Wegfall der Beiträge der Kernenergie verantwortlich sein. In allererster Linie solle das Ergebnis durch ein signifikantes organisches Wachstum im Kerngeschäft erreicht werden, hiess es von Finanzchef Marc Spieker am Mittwoch bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2021 in Essen. Im vergangenen Jahr konnte Eon sowohl die eigenen Erwartungen als auch die der Analysten übertreffen.