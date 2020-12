EPH hat Kapitalerhöhung im Wert von 163 Millionen Dollar durchgeführt

Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 36,82 Dollar platziert, wie einer Mitteilung von EPH vom Freitagabend zu entnehmen ist. Die neuen Titel sollen erstmals am 22. Dezember 2020 gehandelt werden. Das ausgegebene Aktienkapital steigt damit auf 14,4 Millionen "gewöhnliche" Aktien. Das nicht ausgegebene (autorisierte) Aktienkapital umfasse damit noch 6,6 Millionen gewöhnliche Aktien und 1 Millionen Serie A nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien, heisst es weiter.

Laut früheren Angaben will die Gesellschaft die neuen Mittel unter anderem in den Ausbau des Portfolios investieren und für Sanierungen verwenden. Die an der Schweizer Börse SIX kotierte EPH ist in Immobilien in Moskau, Sankt Petersburg, Hamburg, Berlin, Stuttgart und Wien investiert. Sie wird von der Valartis International verwaltet.

tp/

(AWP)