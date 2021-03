EPH regelt Immobilienfinanzierung in Wien neu

Die Immobiliengesellschaft European Property Holdings (EPH) hat die Baufinanzierung der beiden Immobilien QBC 1 und 2 in Wien neu geregelt. Die bestehende Finanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro durch die Raiffeisen Bank International sei durch Kredite in gleicher Höhe auf Stufe Tochtergesellschaft mit einer ebenfalls österreichischen Bank abgelöst worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Die Darlehen seien bis Ende 2030 rückzahlbar.