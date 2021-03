Erholung am US-Arbeitsmarkt beschleunigt sich im Februar

(neu: mehr Details, Analysten-Stimmen, Marktreaktion) - Lockerungen der Corona-Beschränkungen haben im Februar die Erholung am US-Arbeitsmarkt angetrieben. So sind deutlich mehr Stellen entstanden als erwartet und die Arbeitslosenquote ging zurück. Wie das Arbeitsministerium am Freitag mitteilte wurden ausserhalb der Landwirtschaft 379 000 Stellen neu geschaffen. Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs von im Schnitt 200 000 Jobs gerechnet.