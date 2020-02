Ericsson-Chef: Schweizer Handynetze wohl die besten in der Welt

Nach Ansicht des Telekomausrüsters Ericsson sind die Schweizer Mobilfunknetze wohl die besten der Welt. "In Europa ist die Schweiz mit Abstand das erste Land, das den 5G-Ausbau an die Hand genommen hat, und nun hat es wahrscheinlich auch die beste 5G-Abdeckung", sagte Ericsson-Chef Börje Ekholm in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".