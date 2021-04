Ericsson profitiert von hoher Techniknachfrage - Samsung-Rechtsstreit belastet

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage nach Netztechnik profitiert. Der operative Gewinn (Ebit) kletterte im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 5,3 Milliarden Schwedische Kronen (520 Mio Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten zuvor geschätzt. Die am Markt viel beachtete Bruttomarge, die angibt, wie viel vom Verkaufspreis nach Abzug der Herstellungskosten übrigbleibt, stieg um 3 Prozentpunkte auf 42,8 Prozent. Unter dem Strich legte der Konzerngewinn um 39 Prozent auf 3,2 Milliarden Kronen zu.