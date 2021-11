Ericsson will Cloud-Telefonie-Anbieter Vonage schlucken

(Ausführliche Fassung) - Mit dem grössten Zukauf seiner Unternehmensgeschichte will sich der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson verstärken. Für 21 US-Dollar je Aktie in bar soll der US-Anbieter von Cloud-basierter Kommunikation Vonage gekauft werden, wie der Nokia -Konkurrent am Montag in Stockholm mitteilte. Inklusive Schulden werde Vonage damit mit 6,2 Milliarden US-Dollar (5,5 Mrd Euro) bewertet. Der Schlusskurs von Vonage lag am Freitag bei 16,37 US-Dollar. Mit dem Zukauf solle das weltweite Angebot erweitert werden, hiess es. Die Ericsson-Aktie knickte im frühen Handel am Montagvormittag um rund 3,3 Prozent auf unter 95 Kronen ein.