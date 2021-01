Ermittler heben riesigen illegalen Marktplatz im Internet aus

Ermittler haben den nach eigenen Angaben wohl weltweit grössten illegalen Marktplatz im Darknet ausgehoben und den mutmasslichen Betreiber festgenommen. Die Plattform mit der Bezeichnung DarkMarket sei am Montag geschlossen und die Server abgeschaltet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit. Der 34 Jahre alte mutmassliche Betreiber, ein Australier, sei am Wochenende nahe der deutsch-dänischen Grenze festgenommen worden.