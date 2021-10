Erste grüne EU-Anleihe findet reissenden Absatz

Das ist die bislang höchste Summe für eine grüne Staatsanleihe. Auch die Nachfrage nach dem Green Bond war einzigartig gross: Die Gebote der Investoren summierten sich auf 135 Milliarden Euro. Für die Platzierung hatte sich die EU Hilfe bei den Banken BofA Securities, Credit Agricole, Deutsche Bank, Nomura und TD Securities geholt.

Bis zu 250 Milliarden Euro sollen die grünen Wertpapiere bis 2026 in die Kassen spülen - fast ein Drittel des Corona-Wiederaufbauprogramms "Next Generation EU", das die Konjunktur in der EU nach der Krise wieder in Schwung bringen soll. "Das wird uns zum grössten Emittenten grüner Anleihen der Welt machen", sagte Haushaltskommissar Johannes Hahn jüngst bei der Vorstellung der Emissionspläne. "Dies ist auch Ausdruck unseres Engagements für Nachhaltigkeit." Mit den Einnahmen sollen klimarelevante Ausgaben finanziert werden. Die EU will bis 2050 CO2-neutral werden.

Bei Investoren sind nachhaltige Anleihen mittlerweile sehr gefragt. Sie bieten die Möglichkeit, ethischen Überzeugungen am Kapitalmarkt Ausdruck zu verleihen. Sie tragen zudem zu Diversifikation und Ertrag im Rentenportfolio bei.

(AWP)