Der langjährige VR-Präsident der CPH Chemie + Papier Holding AG Bernhard Schaub ist am 8. Juni 2020 im Alter von 90 Jahren gestorben. In seiner 35-jährigen Tätigkeit für CPH sei er massgeblich für die Schaffung der heutigen Holdingstruktur der Gruppe verantwortlich gewesen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.