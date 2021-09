Erster elektrischer Rolls-Royce kommt 2023

Rolls-Royce will in drei Jahren sein erstes vollelektrisches Fahrzeug auf den Markt bringen. Der Elektro-Rolls-Royce werde "Spectre" heissen und im Herbst 2023 starten, sagte der Vorstandschef der BMW -Tochter, Torsten Müller-Ötvös, am Mittwoch im englischen Goodwood. "Er passt perfekt zur Marke, denn er ist leise und hat eine starke, kraftvolle Beschleunigung", sagte Müller-Ötvös.