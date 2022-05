Erweiterungsbau im BMW-Werk Eisenach eröffnet

Im BMW -Werk in Eisenach ist nach vierjähriger Bauzeit am Freitag ein rund 13 500 Quadratmeter grosser Erweiterungsbau eröffnet worden. Mit nunmehr über 34 000 Quadratmetern Fläche sei das Eisenacher Werk damit der flächenmässig grösste Werkzeugbaustandort der Unternehmensgruppe, wie der Autobauer mitteilte. In die Erweiterung wurden den Angaben zufolge 38 Millionen Euro investiert. Insgesamt flossen seit Gründung des Werks über 200 Millionen Euro in den Standort.