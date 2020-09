Ethos lanciert gemeinsam mit Clartan Associés nachhaltigen Anlagefonds

Die Stiftung Ethos und der Vermögensverwalter Clartan Associés lancieren gemeinsam einen nachhaltigen Anlagefonds. Dieser soll in kleine und mittlere europäische Unternehmen investieren, die soziale und ökologische Aspekte in ihrem Geschäftsmodell berücksichtigen, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung. Gerichtet sei der "Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap"-Fonds an private und institutionelle Anleger.