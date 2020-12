EU-Staaten bekommen Gas aus autoritärem Aserbaidschan

Einzelne EU-Staaten beziehen erstmals Gas aus der autoritär geführten Südkaukasusrepublik Aserbaidschan am Kaspischen Meer. Verbraucher in Italien, Griechenland und Bulgarien hätten am Donnerstag erstes Gas über die Transadriatische Pipeline bezogen, teilte das staatliche Öl- und Gasunternehmen Socar mit. Der aserbaidschanische Gasexport bedeutet auch Konkurrenz für die Rohstoffmacht Russland.