Eurozone: Arbeitslosigkeit geht zurück

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich verbessert. Die Arbeitslosenquote fiel von April auf Mai um 0,2 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Quote von 8,0 Prozent gerechnet.