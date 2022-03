Eurozone: Industrieproduktion stagniert zu Jahresbeginn

Die Industrieproduktion in der Eurozone hat zu Jahresbeginn stagniert. Von Dezember auf Januar habe sich das Produktionsniveau nicht verändert, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat war die Herstellung um 1,3 Prozent rückläufig.