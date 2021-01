Ex-Bär-CEO Collardi will Finma-Rüge akzeptieren - Pictet drückt Vertrauen aus

Der ehemalige Julius Bär-CEO Boris Collardi gehört zu den vier Managern, gegen welche die Finanzmarktaufsicht Finma die Verantwortung für Mängel in der Geldwäschereibekämpfung rund um einen Korruptionsfall in Venezuela abgeklärt hat. Collardi, der inzwischen Partner bei der Genfer Bank Pictet ist, will die Rüge akzeptieren.