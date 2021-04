Ex-Siemens-Chef Kaeser soll Aufsichtsrat bei Daimler Truck anführen

Nach der geplanten Abspaltung der Truck-Sparte vom bestehenden Daimler -Konzern soll Ex-Siemens -Chef Joe Kaeser Aufsichtsratschef des dann eigenständigen Unternehmens werden. Kaeser sei am Donnerstag in den Aufsichtsrat der Daimler Truck AG gewählt worden, teilte die Noch-Muttergesellschaft Daimler AG am Freitag mit. Perspektivisch solle er für den Aufsichtsratsvorsitz von Daimler Truck vorgeschlagen werden, hiess es weiter. Vor Bekanntgabe der Pläne über eine Abspaltung der Truck-Sparte war Kaeser schon als neuer Aufsichtsratschef beim Mutterkonzern gehandelt worden, letztlich bekam diesen Job aber Ex-BMW - und VW -Chef Bernd Pischetsrieder.