Der frühere Wirecard -Vorstandschef Markus Braun muss auch nach einem Jahr hinter Gittern in Untersuchungshaft bleiben. Der 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts München ordnete am Freitag die Fortdauer der U-Haft an, wie das Gericht mitteilte. Auf freien Fuss hingegen kommt ein weiterer Wirecard-Manager aus der Finanzabteilung des Konzerns. Das damalige Dax -Unternehmen war im Sommer 2020 nach Aufdeckung mutmasslicher Milliardenbetrügereien zusammengebrochen.