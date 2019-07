Expomobilia ernennt Frank Marreau zum neuen Managing Director

Das zur MCH-Group gehörende Unternehmen Expomobilia erhält ab dem 1. Januar 2020 einen neuen Managing Director. Frank Marreau übernimmt ab dem neuen Jahr die Leitung der auf Messe- und Eventbau spezialisierte Firma in Effretikon, heisst es in einer Medienmitteilung vom Freitag. Er tritt die Nachfolge von Florian Faber an, welcher seit Januar 2019 als CEO der Division Live Marketing Solutions der MCH-Gruppe tätig ist. Marreau war zuletzt für die MCI Schweiz als Managing Director tätig.