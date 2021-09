EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat anhaltende Hilfen zur Überwindung der Virus-Krise in Aussicht gestellt. Es gebe die Entschlossenheit, weiterhin die notwendige Unterstützung bereitzustellen, um günstige Finanzierungsbedingungen zu bewahren, sagte Lagarde am Freitag in Ljubljana. Dies werde ganz flexibel und datenabhängig erfolgen. "Die Situation ist besser als wir vor ein paar Quartalen befürchtet haben, aber wir sind noch nicht über den Berg," sagte Lagarde.