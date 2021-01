EZB: Virus-Krise setzt Bank-Bilanzen bislang nur begrenzt zu

Geldhäuser in der Euro-Zone sind aus Sicht von EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria in der Corona-Krise bislang glimpflich davongekommen. "Bis jetzt hat sich die Auswirkung der Covid-19-Pandemie auf die Bilanzen der Banken in Grenzen gehalten", sagte Enria am Freitag in einem Workshop der italienischen Notenbank laut Redetext.