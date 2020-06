Familienstreit um Tengelmann beschäftigt Duisburger Landgericht

Ein Familienstreit im Tengelmann-Konzern beschäftigt das Duisburger Landgericht. Gut zwei Jahre, nachdem Tengelmann-Chef und Miteigentümer Karl-Erivan Haub bei einer Bergtour in den Schweizer Alpen spurlos verschwunden ist, haben dessen Ehefrau Katrin in seinem Namen sowie die beiden gemeinsamen Kinder gegen eine schon Ende 2018 erfolgte Neubesetzung eines Postens im einflussreichen Tengelmann-Beirat geklagt, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" darüber berichtet.