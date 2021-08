Fast 110 Millimeter Regen in Locarno

So mussten in Lumino vier Personen aus einem Haus evakuiert werden. Verletzt wurde niemand, es entstand aber beträchtlicher Sachschaden am Gebäude, wie die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mitteilte.

Vom Regen am stärksten betroffen war der Raum Locarno - Bellinzona. In Locarno-Monti wurden knapp 110 Millimeter Regen gemessen. Die Niederschlagsmengen der vergangenen 24 Stunden im Südkanton waren allerdings sehr ungleich verteilt, wie SRF Meteo und MeteoSchweiz am frühen Sonntagmorgen auf Twitter schrieben.

In Bellinzona waren es rund 96 Millimeter. In Magadino/Cadenazzo hingegen fielen rund 73 Millimeter und in Grono GR im Misox knapp 68. In Stabio im Südtessin dagegen registrierten die Meteorologen gerade einmal 0,1 Millimeter Regen.

Im Raum Locarno - Bellinzona mussten mehrere Strassen vorübergehend gesperrt werden, so die A13 in Castione sowie die Kantonsstrasse zwischen Quartino und Riazzino. Beide Abschnitte konnten am Sonntamorgen nach Angaben der Kantonspolizei wieder geöffnet werden.

mk/

(AWP)