FDA warnt vor Nebenwirkungen bei Brustkrebs-Mitteln wie Kisqali von Novartis

(nach Börsenschluss aktualisiert) - Das Krebsmittel Kisqali von Novartis gehört zu einer Gruppe von Medikamenten, für die es eine neue Sicherheitswarnung der US-Gesundheitsbehörde FDA gibt. Am Freitag hatte die FDA in einem Schreiben gewarnt, dass Kisqali, Ibrance (Pfizer) und Verzenio (Ely Lilly) in seltenen Fällen schwere Lungenentzündungen verursachen können.