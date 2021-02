Fehlüberweisung: Citigroup erhält halbe Milliarde Dollar nicht zurück

Teure Panne: Die Citigroup hat einen Rechtsstreit um die Rückerstattung einer halben Milliarde Dollar verloren, die der Finanzriese versehentlich überwiesen hatte. Der zuständige Richter Jesse Furman entschied am Dienstag (Ortszeit) in New York, dass die Empfänger des Geldes der US-Grossbank einen Betrag von rund 500 Millionen Dollar nicht zurückzahlen müssen. Die Citigroup kündigte umgehend Berufung gegen das Urteil an.