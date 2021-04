Ferner wurden alle zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt, wie einer Mitteilung vom selben Tage zu entnehmen ist. Zudem beschloss die Generalversammlung die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von 1'000'000 Aktien, was den Angaben zufolge einem Anteil von 20,3 Prozent des heutigen Aktienkapitals entspricht.

sta/kw

(AWP)