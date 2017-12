Bei der Agrargenossenschaft Fenaco kommt es zu Veränderungen in der Geschäftsleitung. Markus Hämmerli und Beat Wittmer wurden per Anfang Juli 2018 in die erweiterte Geschäftsleitung gewählt, wie Fenaco am Dienstag mitteilt. Der 40-jährige Hämmerli übernimmt die Leitung des Departements Landesprodukte von Martin Keller, der 47-jährige Wittmer die Leitung des Departements Convenience von Urs Feuz.