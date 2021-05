Fenster- und Fassadenbauer leiden unter steigenden Materialpreisen

Steigende Preise für Baumaterialien führt in der gesamten Baubranche zu Verwerfungen. Als besonders stark betroffen sehen sich die Fenster- und Fassadenbauer. Der Umsatzanteil des eingekauften Materials ist hoch und steigende Preise belasten die ohnehin geringen Margen, schreibt der Verband der Schweizerischen Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF) in einer Mitteilung am Montag.