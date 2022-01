Der Stiftungsrat Swiss GAAP FER hat OBT-Partner Thorsten Kleibold per Anfang 2022 zum neuen Mitglied in die FER-Fachkommission gewählt. Kleibold werde in Zukunft die Rechnungslegungsstandards aktiv mitgestalten, teilte die Wirtschaftsberatungsgesellschaft OBT am Mittwoch mit.